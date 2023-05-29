Дзюба ответил назвавшему его слабеньким игроком Овечкину

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко

Форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба прокомментировал слова капитана и нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который в шутку назвал футболиста "слабеньким игроком".

Дзюба сообщил, что прощает Овечкина.

"С таким милым пузиком может себе позволить. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень", – приводит слова футболиста "Матч ТВ".

Помимо этого, Дзюба обратился к Овечкину, сказав, что может с удовольствием "потолкаться" с ним.

Ранее Александр Овечкин во время разговора с игроком "Динамо" Федором Смоловым в шутку назвал Артема Дзюбу слабеньким игроком. Таким образом хоккеист ответил на предложение Смолова "потолкаться" с форвардом "Локомотива" во время матча.

В воскресенье, 28 мая, "Локомотив" обыграл "Динамо" в матче 29-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Поединок закончился со счетом 4:2.