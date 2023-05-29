04:46Спорт
Дзюба ответил назвавшему его слабеньким игроком Овечкину
Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко
Форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба прокомментировал слова капитана и нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который в шутку назвал футболиста "слабеньким игроком".
Дзюба сообщил, что прощает Овечкина.
"С таким милым пузиком может себе позволить. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень", – приводит слова футболиста "Матч ТВ".
Помимо этого, Дзюба обратился к Овечкину, сказав, что может с удовольствием "потолкаться" с ним.
Ранее Александр Овечкин во время разговора с игроком "Динамо" Федором Смоловым в шутку назвал Артема Дзюбу слабеньким игроком. Таким образом хоккеист ответил на предложение Смолова "потолкаться" с форвардом "Локомотива" во время матча.
В воскресенье, 28 мая, "Локомотив" обыграл "Динамо" в матче 29-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Поединок закончился со счетом 4:2.
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