Хоккеист Овечкин посетил тренировочную базу футбольного клуба "Динамо"

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин посетил тренировочную базу московского "Динамо". Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

"Ови приехал на тренировочную базу с привычными атрибутами, но мы забыли залить каток", – сопроводили комментарием видео, на котором Овечкин чеканит шайбу клюшкой.

Сам хоккеист, выполняя действие, сказал, что "мастерство не пропьешь".

В марте 2023 года Овечкин стал рекордсменом по количеству заброшенных шайб. Он забил в ворота соперника 820-й гол. Всего в сезоне насчитывалось 40 заброшенных хоккеистом шайб.



