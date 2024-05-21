Мосгорсуд оставил в СИЗО главного фигуранта дела об убийстве байкера

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Главного фигуранта дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева в Люблине Шахина Аббасова оставили в СИЗО до 18 июня. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд.

"Шахин Аббасов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья, связанного с совершением умышленного убийства человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору", – сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Также Мосгорсуд оставил в СИЗО Бахтияра Аббасова, который является дядей главного фигуранта дела. Его обвиняют в соучастии в убийстве байкера.

Конфликт из-за парковки произошел 17 апреля во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы. По версии СК, Ковалев сделал замечание Аббасову из-за неправильно припаркованной машины. В результате последний нанес москвичу удар ножом, а затем скрылся вместе с сообщниками. Мужчина скончался в больнице от полученных травм.

19 апреля полиция задержала подозреваемого и несколько его сообщников в Ростовской области. В результате суд в Москве арестовал шестерых фигурантов дела: Аббасова, его брата, их родственника, дядю и отца главного фигуранта, а также предоставившего преступникам автомобиль.

22 апреля сообщалось, что в розыске также находится седьмой обвиняемый по этому делу. Позднее суд Москвы арестовал сотрудника ДПС, который, предположительно, получил взятку от подозреваемого в убийстве Ковалева.

