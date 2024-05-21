Иммунолог Болибок раскритиковал законопроект о праве аллергиков на удаленку

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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о недостатках инициативы разрешить россиянам, страдающим от сезонной аллергии, уходить на удаленную работу в период ее проявления.

"С точки зрения гуманности я поддерживаю эту инициативу. Что-то делать, чтобы облегчить жизнь пациентам с аллергией, нужно. С другой стороны, здесь выступают медико-бюрократические процедуры. То есть экспертиза, какое именно вещество является аллергеном", – поделился своим мнением специалист в эфире радио "КП".

Эксперт также обратил внимание, что симптомы аллергии могут проявляться в разных формах и сохраняться на протяжении как краткого, так и длительного срока. В связи с этим, считает он, может оказаться сложно найти оптимальное решение вопроса о том, как долго сотрудник будет работать в удаленном формате.

Другим спорным аспектом данной инициативы Болибок назвал ситуацию с работниками сфер, для которых удаленный режим работы не представляется возможным. В связи с этим, по мнению иммунолога, законопроект не сможет учесть интересы всех россиян, страдающих от аллергии.

Специалист также подчеркнул, что современная медицина помогает аллергикам вести активный образ жизни и продолжать работать в очной форме. Делать это им удается за счет использования индивидуальных средств защиты. Болибок отметил, что более полезным решением могло бы стать обеспечение им компенсации за их покупку.

Ранее сообщалось, что депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким направили в Госдуму законопроект о праве работников уходить на удаленную работу во время проявления аллергии. В документе указано, что такой возможностью они смогут воспользоваться при наличии справки от врача.