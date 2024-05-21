Депутаты ЛДПР предложили разрешить удаленку в период аллергии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким направили в Госдуму законопроект о праве работников уходить на удаленную работу в период сезонной аллергии при наличии справки от врача. Об этом сообщает РИА Новости.

Также авторы инициативы предлагают ввести очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска для сотрудников с аллергией. В документе сказано, что им отпуск должен предоставляться в приоритетном порядке в период аллергии.

"Сезонная аллергия для многих людей – это испытание. Этот сезон может длиться месяц или полтора, а может и две недели. Все зависит от того, на что у человека аллергия", – объяснил замглавы партии Сергей Леонов.

По его словам, подверженному аллергии человеку эта мера только пойдет на пользу, так как он не будет контактировать с аллергенами. Тем более, как он утверждает, некоторые смогут уезжать в другие регионы, чтобы снизить аллергическую реакцию на цветение того или иного растения.

Ранее столичный Депздрав опубликовал рекомендации для аллергиков на сезон цветения. В департаменте уточнили, что пыление березы обычно составляет около 20 дней, степень интенсивности зависит от метеорологических условий – интенсивный ветер и осадки снижают количество аллергенов в воздухе.

