Депздрав опубликовал рекомендации для аллергиков на сезон цветения

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В связи с началом цветения березы, которая является одним из самых сильных аллергенов, сотрудники департамента здравоохранения Москвы опубликовали в телеграм-канале ведомства рекомендации для людей, страдающих аллергией.

Так, при выходе на улицу людям, страдающим от аллергии, необходимо надевать солнцезащитные очки, маску и головной убор в виде, например, косынки или кепки.

После прогулки важно не забывать протереть или постирать верхнюю одежду. Также необходимо промыть нос и глаза, ополоснуть волосы водой.

Специалисты напомнили, что утро является самым активным периодом пыления, поэтому проветривать помещение лучше вечером, а в идеале – после дождя, когда нет ветра.

В департаменте уточнили, что пыление березы обычно составляет около 20 дней, степень интенсивности зависит от метеорологических условий – интенсивный ветер и осадки снижают количество аллергенов в воздухе.

Накануне департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщил, что в среднем доля берез в составе зеленого фонда Москвы достигает не более 10%. По данным мониторинга зеленых насаждений ГПБУ "Мосэкомониторинг", чаще всего это дерево можно увидеть в районах Измайлово, Сокольники и Филевский Парк, а также в парках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно".

Там же напомнили, что в этот период лучше сократить время пребывания на улице.