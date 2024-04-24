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Активное цветение березы началось в Москве, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В департаменте рассказали, что береза провоцирует у многих аллергическую реакцию из-за высокой концентрации пыльцы в воздухе в период цветения. Продолжительность цветения березы составляет примерно 20 дней, а интенсивность пыления зависит от метеорологических условий, напомнили в ведомстве.

В среднем доля берез в составе зеленого фонда Москвы достигает не более 10%. По данным мониторинга зеленых насаждений ГПБУ "Мосэкомониторинг", чаще всего это дерево можно увидеть в районах Измайлово, Сокольники и Филевский Парк, а также в парках "Кузьминки-Люблино" и "Царицыно".

Для снижения реакции организма на аллерген в департаменте посоветовали по возможности сократить время пребывания на улице в период цветения. В пресс-службе также напомнили, что после березы ожидается цветение клена, который тоже является виновником аллергических реакций.

Ранее иммунолог Анатолий Балу рассказал, как защититься от пыльцевой аллергии. При ней необходимо соблюдать особую гигиену, отметил эксперт. Например, после каждого выхода из дома важно очищать глаза и нос солевым раствором, который эффективно очищает слизистые и помогает восстановиться.

