"Вашингтон" с Овечкиным впервые с 2014 года лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" лишились шансов попасть в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона–2022/23, сообщает "Р-Спорт".

Это стало известно по итогам матча регулярного чемпионата между "Флоридой Пантерз" и "Баффало Сейбрз". Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу первых.

Благодаря победе "Флорида" достигла отметки в 87 очков в 78 матчах и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Вашингтон" на сегодняшний день набрал 77 очков в 77 матчах. В оставшихся пяти матчах чемпионата он сможет набрать максимум 10 очков.

По дополнительным показателям "Вашингтон" окажется ниже "Пантерз" и не поднимется выше девятой строчки в конференции. Так клуб лишился математических шансов на выход в плей-офф. В последний раз такое случилось в сезоне–2013/14.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин стал новым рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству регулярных сезонов с 40 голами и более. Для спортсмена этот розыгрыш НХЛ является восемнадцатым в карьере. Овечкин стал первым в истории лиги, кому удалось забросить 40 и более шайб в течение тринадцати сезонов.

Общее число голов российского хоккеиста составило 820, Овечкин отстает от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ на 74 гола. Канадец-рекордсмен забил 894 гола за 1 487 матчей.

