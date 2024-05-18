Движение перекроют в ЦАО в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 19:35

Технологии
Главная / Новости /

Замглавы Минцифры: пилотные зоны 5G должны появиться в каждом субъекте РФ к 2030 году

Минцифры анонсировало появление пилотных зон 5G во всех субъектах РФ к 2030 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пилотные зоны 5G должны появиться в каждом регионе России к 2030 году. Об заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко в ходе пленарной сессии "Экономика данных и цифровой трансформации" на выставке-форуме "Россия", передает РИА Новости.

Угнивенко также добавил, что до 2030 года в 16 российских городах с численностью более миллиона человек должны появиться коммерческие сети, предоставляющие услуги на сетях 5G.

Ранее СМИ писали, что мобильная связь пятого поколения будет работать на частотах диапазона 4,4–4,99 гигагерца в городах и густонаселенных районах РФ. Как рассказал специалист по частному планированию сотовых связей, связь 5G и 6G относятся в России к перспективным технологиям, что означает возможность распределения указанного диапазона между операторами.

Однако, подчеркнул эксперт, перед этим власти и бизнес должны провести их конверсию: очистить от радиооборудования, несовместимого с мобильной связью.

"Техно": система 5G

Читайте также


технологии
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика