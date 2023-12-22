Россия упала в рейтинге топ-100 стран с самым быстрым интернетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Россия в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом потеряла в ноябре несколько позиций, переместившись с 99-го на 102-е место. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на компанию Ookla.

Так, прежнее место России в рейтинге заняли Узбекистан (99-е место), Индонезия (100-е) и Тунис (101-е). Отмечается, что лидерами в топе стали ОАЭ, Катар и Кувейт. Отрыв РФ от лидера по медианной скорости доступа снизил показатели в 13,5 раза (если у ОАЭ скорость была примерно 325 мегабит в секунду, то у РФ – 24 мегабит в секунду).

Однако эксперты считают, что подобные результаты для России являются комплиментом, поскольку операторам в условиях санкций и отсутствия поставок оборудования удалось увеличить среднюю скорость загрузки мобильного интернета на 10%.

"Данные рейтинга ничуть не свидетельствуют о деградации сотовой связи в России. Рост скорости в отдельных странах и в мире в целом – следствие внедрения на мировом рынке 5G, который сейчас не работает в РФ", – рассказал один из экспертов по проектированию сотовых сетей.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков указал на дефицит базовых станций в качестве причины такого результата. По его словам, так как в Россию данное оборудование не поставляют, то и необходимых для мобильного интернета частот тоже нет. В связи с этим специалист заявил, что решить ситуацию можно с помощью внедрения в стране 5G.

Ранее сообщалось, что отечественное оборудование стандартов 5G и 6G-Ready запустят в опытную эксплуатацию до 2030 и 2035 года соответственно. В стратегии развития отрасли связи до 2035 года, которую утвердило российское правительство указано, что это будет проводиться в рамках первого этапа реализации стратегии.



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