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18 мая, 14:37

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Глава МО Словакии: состояние Фицо не позволяет транспортировать его в Братиславу

Состояние премьера Словакии не позволяет транспортировать его в Братиславу

Фото: ТАСС/AP/Jan KroslГЎk

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо не позволяет перевезти его в Братиславу, рассказал глава Минобороны страны Роберт Калиняк. Его слова приводит РИА Новости.

"Не думаю, что будет перевод премьера в Братиславу в ближайшие дни, его состояние серьезное, оно не позволяет в ближайшем будущем провести такой перевод. Премьер останется", – отметил он.

О покушении на Фицо стало известно 15 мая. Политик вышел к людям после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. На площади раздались выстрелы, и премьер упал на землю.

Его экстренно доставили в больницу, врачам удалось стабилизировать его состояние. Фицо провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости.

В покушении подозревают 71-летнего Юрая Цинтулу, ему уже предъявили обвинение. 18 мая его доставили на заседание суда.

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