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18 мая, 12:03

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SME: подозреваемого в покушении на премьера Словакии доставили в суд

Подозреваемого в покушении на премьера Словакии доставили в суд

Фото: AP Photo/Tomas Benedikovic

В суд доставили Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом пишет газета SME.

В статье говорится, что транспортировку подозреваемого осуществляли с соблюдением повышенных мер безопасности.

Попытка покушения на Фицо была совершена 15 мая в городе Гандлова. На площади раздались выстрелы, после чего политик упал на землю.

Премьер был экстренно госпитализирован. В итоге его состояние удалось стабилизировать. Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток считает, что действия охраны в момент покушения спасли жизнь Фицо.

Предполагаемым преступником оказался 71-летний Юрай Цинтула. Ему предъявили обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам. В Сети ранее опубликовали видео, на котором пожилой мужчина заявлял, что не согласен с действиями правительства.

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