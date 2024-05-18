SME: подозреваемого в покушении на премьера Словакии доставили в суд

18 мая, 12:03Происшествия
Фото: AP Photo/Tomas Benedikovic
В суд доставили Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом пишет газета SME.
В статье говорится, что транспортировку подозреваемого осуществляли с соблюдением повышенных мер безопасности.
Попытка покушения на Фицо была совершена 15 мая в городе Гандлова. На площади раздались выстрелы, после чего политик упал на землю.
Премьер был экстренно госпитализирован. В итоге его состояние удалось стабилизировать. Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток считает, что действия охраны в момент покушения спасли жизнь Фицо.
Предполагаемым преступником оказался 71-летний Юрай Цинтула. Ему предъявили обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам. В Сети ранее опубликовали видео, на котором пожилой мужчина заявлял, что не согласен с действиями правительства.
Новости мира: в правительстве Словакии заявили об отсутствии угрозы жизни Роберта Фицо