Избранный президент Словакии заявил, что премьеру не будут делать новых операций

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Новых операций у премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого совершили покушение, не планируется, заявил избранный президент страны Петер Пеллегрини.

"В понедельник будет заседание консилиума врачей, который потом решит будет ли он дальше лечиться в городе Банска-Бистрица или будут думать о его транспортировке ближе к месту его жительства", – сказал Пеллегрини в беседе с изданием Pravda.

Избранный президент страны, который заступит на свою должность в июне 2024 года, уточнил, что у Фицо сейчас будут критически важные часы и дни. Когда врачи разрешат, он обязательно навестит политика еще раз, подчеркнул Пеллегрини.



"После того как ему будет лучше, насколько я его знаю, (он. – Прим. ред.) начнет внимательно следить за всеми событиями. Перед нами много важных шагов", – заключил президент.

После произошедшего инцидента в соседней Польше усилили охрану VIP-персон, подчеркнул замминистра национальной обороны республики Павел Залевский в эфире "Польского радио".

"Спецслужбы анализируют все слабые места", – уточнил он.

По словам польского политика, он не желает, чтобы это вызвало "отсечение" политиков от избирателей. Залевский указал, что речь идет только о тех людях, которые имеют личную охрану.

Нападение на премьера страны произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания кабмина. Затем прозвучало 5 выстрелов, а премьер упал на землю.

В покушении подозревают 71-летнего жителя города Левице Юрая Цинтулу, ему уже предъявили обвинение. По данным МВД, стрелявший был недоволен правительством и выступал против приостановки поставок оружия Украине.

Фицо госпитализировали, врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас его состояние оценивается как очень тяжелое.

