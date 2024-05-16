Глава МВД Словакии: напавший на Фицо выступал против остановки поставок оружия Украине

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Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что стрелявший в премьер-министра республики Роберта Фицо выступал против действий правительства, в том числе был недоволен приостановкой поставок вооружений Украине.

В полиции утверждают, что стрелок действовал в одиночку. Ему уже предъявили обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам.

Фицо пострадал в результате стрельбы 15 мая в городе Гандлова. После этого политика доставили в больницу, где ему провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости. Теперь его ожидает новое хирургическое вмешательство – на тазобедренном суставе.

В попытке покушения подозревается 71-летний Юрай Цинтула. В Сети распространились видеоролики, на которых мужчина заявлял, что не одобряет действия властей республики.

Глава МВД Словакии предупредил о риске гражданской войны после покушения на Фицо. По его словам, подозреваемый в стрельбе сам признался в политической мотивации.

