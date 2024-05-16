Глава МВД Словакии предупредил о риске гражданской войны после покушения на Фицо

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Словакия находится на пороге гражданской войны, заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток после нападения на премьера Роберта Фицо.

"Это покушение было политически мотивированным", – цитирует его издание Novinky.cz.

По словам министра внутренних дел, возможный нападавший стрелял в политика с ясной политической мотивацией, так как он сделал соответствующее признание правоохранительным органам. Глава МВД указал, что подозреваемый решил попытаться убить премьера после президентских выборов.

Также Шутай-Эшток попросил общество воздержаться от негативных комментариев.

Больше месяца назад сам Фицо предупреждал, что кого-то из высокопоставленных членов правительства могут попытаться убить. Тогда он объяснил это тем, что часть общественности спровоцировали результатами выборов президента Словакии, в которых победил Петер Пеллегрини, а не Иван Корчок.

Нападение на словацкого премьера случилось 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. Затем прозвучало 5 выстрелов, после которых премьер упал на землю. В покушении подозревают 71-летнего жителя города Левице Юрая Цинтулу, ему уже предъявили обвинение.

Премьера госпитализировали, в итоге врачам удалось стабилизировать его состояние. По данным СМИ, его ввели в состояние искусственной комы и уже готовят к следующей операции.

Владимир Путин назвал нападение на Фицо чудовищным преступлением, которое не может иметь никаких оправданий. Также он выразил надежду на его быстрое выздоровление.

