Медведев призвал подобных Фицо политиков Европы подумать о своей безопасности

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Разумным европейским политикам стоит думать о своей безопасности после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Удивительно ли, что впервые за десятилетия покушение в Европе было совершено на политика, занимавшего разумную позицию по отношению к России", – задался вопросом он.

Медведев указал, что подобных Фицо политиков в Европе единицы. При этом он не является пророссийским, а просто занимает прагматичную сторону и не принимает русофобию, уверен зампред Совбеза.

По версии российского политика, нападавший – "лютый маргинал от интеллигенции". Однако в его поступке, по словам Медведева, видна квинтэссенция русофобской части Европы, которая не знает своей истории и готова бросить своих граждан во имя американской политики.

"Поэтому (французский президент Эммануэль. – Прим. ред.) Макрон, (глава правительства Великобритании Риши. – Прим. ред.) Сунак, (канцлер ФРГ Олаф. – Прим. ред.) Шольц и (глава Еврокомиссии Урсула. – Прим. ред.) Фон дер Ляйен могут пока не трястись за свои шкуры. Пока", – заключил он.

Нападение на словацкого политика случилось 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. Затем прозвучало 5 выстрелов, после которых Фицо упал на землю. В покушении подозревают 71-летнего Юрая Цинтулу, ему уже предъявили обвинение.

Врачам удалось стабилизировать состояние премьера. По данным СМИ, его ввели в искусственную кому и уже готовят к следующей операции.

Владимир Путин назвал нападение на Фицо чудовищным преступлением, которое не может иметь никаких оправданий. Также он выразил надежду на его быстрое выздоровление.

