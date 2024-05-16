Pravda: премьера Словакии Фицо ожидает новая хирургическая операция

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Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает новая хирургическая операция, сообщает портал Pravda.

По данным издания, в ходе проведенной накануне пятичасовой операции врачи сумели остановить кровоизлияние в брюшной полости Фицо.

Медикаменты, разжижающие кровь, могут вызвать проблемы, говорится в материале. Теперь Фицо ожидает операция на тазобедренном суставе.

Ранее сообщалось, что врачам удалось стабилизировать состояние Фицо. Глава Минобороны страны Роберт Калиняк заявил, что медики принимают все меры, которые приведут к улучшению состояния политика. При этом он подчеркнул, что ситуация все еще серьезная.

Нападение на премьера Словакии произошло 15 мая в городе Гандлова. Когда Фицо вышел к гражданам, прогремело несколько выстрелов, после которых он упал на землю.

На вертолете его доставили в больницу. Как передавали местные издания, у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Ему провели операцию, которая длилась около пяти часов. После хирургического вмешательства премьера ввели в состояние искусственной комы. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Предполагаемым нападавшим стал 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему уже предъявили обвинение в попытке умышленного убийства. Представители словацких властей сообщили, что мужчина совершил покушение по политическим мотивам.