Врачам удалось стабилизировать состояние премьера Словакии

Фото: AP Photo/Denes Erdos

Врачам удалось стабилизировать состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщил глава Минобороны страны Роберт Калиняк, которого цитирует ТАСС.

По его словам, медики принимают все меры, которые приведут к улучшению состояния политика. При этом он подчеркнул, что ситуация все еще серьезная.

Директор больницы, в которой лежит Фицо, Мириам Лапуникова подтвердила стабилизацию состояния здоровья премьера. Она рассказала, что Фицо находился в операционной пять часов, а сейчас он в реанимационном отделении.

Ранее СМИ писали, что жизнь Фицо после покушения и проведенной операции по-прежнему остается в опасности. Журналисты не привели никаких подробностей о состоянии политика. При этом замминистра охраны окружающей среды республики Филип Куффа сообщил, что состояние премьера оценивается как стабильное.

Нападение на премьера Словакии произошло 15 мая в городе Гандлова. Когда Фицо вышел к гражданам, прогремело несколько выстрелов, после которых он упал на землю.

На вертолете его доставили в больницу. Как передавали местные издания, у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Ему провели операцию. После хирургического вмешательства премьера ввели в состояние искусственной комы.