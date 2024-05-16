Markiza: жизнь Фицо после операции по-прежнему находится в опасности

Фото: ТАСС/AP/Radovan Stoklasa

Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения и последовавшей за ним операции все еще остается в опасности, сообщает телеканал Markiza со ссылкой на источники.

При этом никаких подробностей о состоянии политика не приводится.

Ранее вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба сообщил, что операция Фицо прошла успешно и жизни премьера страны ничего не угрожает.

Нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Когда премьер вышел к гражданам, прогремело несколько выстрелов, после которых он упал на землю.

Его доставили на вертолете в больницу. Местные СМИ сообщили, что у премьера произошло кровоизлияние в брюшной полости.

После операции политика ввели в состояние искусственной комы, в котором он будет находиться в течение 24 часов. Сама операция продлилась около 3 часов 40 минут.

Предполагаемым нападавшим может быть 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. СМИ ранее опубликовали видео, на котором пожилой мужчина заявлял, что не согласен с политикой правительства.

