Госсекретарь Минэкологии Словакии Куффа: состояние Фицо оценивается как стабильное

16 мая, 09:06Происшествия
Фото: ТАСС/AP/Jan KroslГЎk
Состояние премьера Словакии Роберта Фицо после перенесенной операции оценивается как стабильное. Об этом замминистра охраны окружающей среды республики Филип Куффа написал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Ранее СМИ писали, что жизнь Фицо после покушения и проведенной операции по-прежнему остается в опасности. Журналисты не привели никаких подробностей о состоянии политика.
Нападение на премьера Словакии случилось 15 мая в городе Гандлова. Когда Фицо вышел к гражданам, прогремело несколько выстрелов, после которых он упал на землю.
На вертолете его доставили в больницу. Как передавали местные издания, у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости.
Ему провели операцию, которая шла около 3 часов 40 минут. После хирургического вмешательства премьера ввели в состояние искусственной комы.
Новости мира: словацкого премьер-министра Роберта Фицо успешно прооперировали