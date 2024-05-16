Госсекретарь Минэкологии Словакии Куффа: состояние Фицо оценивается как стабильное

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Состояние премьера Словакии Роберта Фицо после перенесенной операции оценивается как стабильное. Об этом замминистра охраны окружающей среды республики Филип Куффа написал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ранее СМИ писали, что жизнь Фицо после покушения и проведенной операции по-прежнему остается в опасности. Журналисты не привели никаких подробностей о состоянии политика.

Нападение на премьера Словакии случилось 15 мая в городе Гандлова. Когда Фицо вышел к гражданам, прогремело несколько выстрелов, после которых он упал на землю.

На вертолете его доставили в больницу. Как передавали местные издания, у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Ему провели операцию, которая шла около 3 часов 40 минут. После хирургического вмешательства премьера ввели в состояние искусственной комы.