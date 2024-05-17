17 мая, 16:59Политика
Глава МВД Словакии заявил, что действия охраны спасли жизнь Фицо
Фото: ТАСС/AP/Radovan Stoklasa
Действия охраны в момент покушения спасли жизнь премьера Словакии Роберта Фицо, заявил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток в эфире телеканала TA3.
"Это говорю не я, это говорят люди, которые заботятся о его здоровье сейчас", – добавил глава министерства.
По его словам, все произошло за доли секунды. Однако, несмотря на все принятые меры, охранников все равно проверят. Журналисты подчеркнули, что ряд экспертов назвали действия охраны провалом. В частности, так посчитал бывший глава полиции Словакии Штефан Гамран.
Еще в апреле 2024 года сам Фицо предупреждал о вероятности убийства высокопоставленных членов правительства. Он объяснил это тем, что часть общества была спровоцирована президентскими выборами.
Нападение на премьера страны случилось 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания кабмина. Затем прозвучало 5 выстрелов, а политик упал на землю.
Фицо был экстренно госпитализирован. В итоге его состояние удалось стабилизировать. В покушении обвинили 71-летнего жителя города Левице Юрая Цинтулу.
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