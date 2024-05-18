Художника Сергея Андрияку похоронили в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российского художника, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку похоронили на Даниловском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отпевание прошло в Храме Спаса Преображения на Болвановке. После этого на Даниловском кладбище состоялись панихида и погребение. Как пишет агентство, на похороны пришли более сотни людей, родственники, коллеги, друзья и ученики. Среди них был народный артист и актер Сергей Гармаш, художники Сергей Гавриляченко и Вячеслав Желваков и другие.

Ранее, 18 мая, в Академии акварели и изящных искусств прошла церемония прощания с Андриякой. В зале также установили венок от Владимира Путина.

О смерти художника стало известно 16 мая. Он ушел из жизни в возрасте 65 лет. Причина смерти не называлась.