Мэр Москвы выразил соболезнования в связи с кончиной художника Сергея Андрияки

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Сергея Андрияки в связи со смертью художника. Мэр Москвы отметил, что Андрияка вложил свою душу в уникальную Академию акварели и изящных искусств, которая продолжит дело его жизни.

По словам Собянина, память о мастере навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

