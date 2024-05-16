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16 мая, 17:45

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Мэр Москвы выразил соболезнования в связи с кончиной художника Сергея Андрияки

Мэр Москвы выразил соболезнования в связи с кончиной художника Сергея Андрияки

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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Сергея Андрияки в связи со смертью художника. Мэр Москвы отметил, что Андрияка вложил свою душу в уникальную Академию акварели и изящных искусств, которая продолжит дело его жизни.

По словам Собянина, память о мастере навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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