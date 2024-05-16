Прощание с художником Андриякой состоится 17 мая

Фото: ТАСС/Александа Мудрац

Прощание с живописцем, народным художником России Сергеем Андриякой, который умер возрасте 65 лет, состоится 17 мая в Академии акварели и изящных искусств. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Церемония пройдет в доме 15 на улице Академика Варги. В 12:00 состоится панихида, с 13:00 до 18:00 – прощание.

Ранее стало известно, что Андрияка ушел из жизни 16 мая 2024 года. В пресс-службе Академии не назвали причины его смерти.



Советский и российский художник был известен не только как акварелист, но и педагог. Андрияка был основателем и руководителем школы акварели, а также ректором Академии своего имени.

