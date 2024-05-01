"Мой район. Новости": Сергей Собянин объявил о скором открытии новой школы в ТиНАО

Новый корпус школы № 2083 с робоклассом и медиатекой откроется уже 1 сентября на улице Уточкина в ТиНАО. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В четырехэтажном здании смогут учиться более тысячи детей. Для них оборудовали специализированные кабинеты и современные лаборатории. На прилегающей территории обустроили спортивные площадки и всесезонную беговую дорожку. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".