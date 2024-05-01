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Новости

01 мая, 09:00

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"Мой район. Новости": Сергей Собянин объявил о скором открытии новой школы в ТиНАО

"Мой район. Новости": Сергей Собянин объявил о скором открытии новой школы в ТиНАО

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем весны и труда

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении туристического потока в Москву к 2030 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 апреля

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве объектов образования в 2024 году

Новости часа: Собянин заявил о возвращении школьников из Большой арктической экспедиции

Новости часа: Собянин заявил об увеличении числа туристов в Москве к 2030 году

Собянин: уникальная спецтехника помогает бесперебойной работе метро Москвы

Новости часа: школьники и студенты вернулись в Москву из Большой арктической экспедиции

Собянин рассказал о возвращении юных москвичей из Большой арктической экспедиции

Новый корпус школы № 2083 с робоклассом и медиатекой откроется уже 1 сентября на улице Уточкина в ТиНАО. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В четырехэтажном здании смогут учиться более тысячи детей. Для них оборудовали специализированные кабинеты и современные лаборатории. На прилегающей территории обустроили спортивные площадки и всесезонную беговую дорожку. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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