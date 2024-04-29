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29 апреля, 11:15

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Сергей Собянин рассказал о строительстве электродепо "Южное"

Сергей Собянин рассказал о строительстве электродепо "Южное"

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Новое электродепо "Южное" вместе с уже действующим электродепо "Братеево" образуют крупнейший в России комплекс по ремонту, обслуживанию и эксплуатации вагонов метро. О строительстве масштабного инфраструктурного объекта столичного метрополитена рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В электродепо "Южное" будут ремонтировать и обслуживать составы Замоскворецкой линии. На его территории возведут 46 зданий и сооружений общей площадью более 78 тысячи квадратных метров. На данный момент ведут монолитные работы в блоке складских помещений и площадок для хранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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