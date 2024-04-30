Собянин: юные полярники из Москвы вернулись из Большой арктической экспедиции

Московские школьники и студенты вернулись из Большой арктической экспедиции. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в течение двух недель ребята осваивали территорию Крайнего Севера.

Отряд школьников прошел на лыжах более 100 километров вдоль северного побережья полуострова Таймыр. А отряд студентов работал над созданием арктической станции в самой северной точке Евразийского континента – на мысе Челюскин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.