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30 апреля, 22:15

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Собянин: юные полярники из Москвы вернулись из Большой арктической экспедиции

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Московские школьники и студенты вернулись из Большой арктической экспедиции. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в течение двух недель ребята осваивали территорию Крайнего Севера.

Отряд школьников прошел на лыжах более 100 километров вдоль северного побережья полуострова Таймыр. А отряд студентов работал над созданием арктической станции в самой северной точке Евразийского континента – на мысе Челюскин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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