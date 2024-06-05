Путин считает, что политика США по отношению к РФ не изменится после выборов

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Политика Соединенных Штатов по отношению к России не изменится после выборов. Такое мнение высказал Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

По его словам, после выборов ничего серьезного не произойдет.

"Я говорю совершенно искренне", – добавил президент.

Ранее Путин заявил, что для Москвы не имеет значения, кто именно станет следующим американским президентом. Он добавил, что РФ будет работать с любым главой государства, которого изберут американцы.

Вместе с тем российский лидер указал, что ситуация может измениться, если новая администрация США направит свою работу на укрепление Штатов изнутри, развитие экономики и финансов, выстраивание более уважительных отношений с другими государствами.

