Путин заявил, что Киев пытается ударить по газовым маршрутам по дну Черного моря

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Украинская сторона пытается нанести удар по газовым маршрутам, которые проходят по дну Черного моря. Об этом заявил Владимир Путина на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

"Нам приходится охранять оба этих газовых маршрута по дну Черного моря, потому что украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их", – рассказал российский президент.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Черноморский флот ВС РФ за сутки уничтожил четыре безэкипажных катера украинских войск в северо-западной части Черного моря.

До этого морская авиация РФ уничтожила еще два украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые приближались к Крыму.