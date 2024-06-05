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05 июня, 21:49 (обновлено 05.06.2024 22:06)

Транспорт

Движения поездов нет на центральном участке Замоскворецкой линии метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движения поездов нет на центральном участке Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, все из-за человека на путях. Поезда временно не ходят от "Автозаводской" до "Белорусской". В обратном направлении транспорт движется с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что обновление поездов на третьем Московском центральном диаметре завершится в этом году. Новые составы начнут курсировать и на МЦД-4.

Сейчас же пассажиров перевозят современные "Иволги", поезда ЭП2Д, ЭП2ДМ. При этом на первых двух диаметрах обновление поездов уже закончилось.

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