Путин рассказал, что РФ продолжает работу по освобождению заложников в Палестине

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Владимир Путин заявил, что Россия продолжает работу по освобождению заложников в Палестине. Об этом он рассказал на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

"Мы и дальше продолжаем эту работу с партнерами, с которыми у нас устойчивые, доверительные отношения на протяжении десятилетий", – сообщил Путин.

Российская сторона также старается оказать посильное влияние в процесс урегулирования в секторе Газа, в том числе оказывая гуманитурную помощь, добавил президент РФ. По его словам, надежда на урегулирование палестинского кризиса есть.

"Надежда есть, в том числе и потому, что и в Соединенных Штатах, и в самом Израиле есть люди, которые выступают за создание именно двух государств и полагают, что именно на этом пути, на пути создания двух суверенных государств можно найти путь к миру. Можно найти формулу мира", – отметил президент.

Вместе с тем, как считает Владимир Путин, решающий вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта должны внести страны Ближнего Востока.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия готова приостановить боевые действия в Газе на 42 дня для освобождения заложников.

До этого глава еврейского оборонного ведомства Йоав Галант сообщил, что Израиль намерен подготовить альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".