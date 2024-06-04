Парламент Словении одобрил признание независимого Палестинского государства

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Председатель Госсобрания Словении (нижней палаты парламента) Уршка Клакочар-Зупанчич заявила, что словенские депутаты проголосовали за признание Палестины как независимого государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания, которое вело радио и телевидение Словении.

Всего в голосовании приняли участие 53 человека, из которых 52 одобрили признание независимого Палестинского государства.

В конце мая правительство Словении признало Палестину в качестве независимого государства. Аналогичные заявления прозвучали также со стороны властей Испании, Ирландии, России и других стран.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, тот факт, что все больше стран признают Палестину, говорит о желании мира как можно скорее урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.