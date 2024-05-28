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28 мая, 13:27

Политика

Испания официально признала Палестину

Фото: 123RF/alekstaurus

Правительство Испании официально признало Палестину как государство со столицей в Иерусалиме. Об этом сообщил на пресс-конференции глава испанского МИД Мануэль Альбарес, передает ТАСС.

По его словам, такое решение является единственно возможным путем к достижению мира на Ближнем Востоке.

Ранее палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что Словения, Люксембург, Португалия и Бельгия в ближайшее время могут признать независимость Палестины. До этого Ирландия и Норвегия признали палестинское государство. Решения вступили в силу 28 мая.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия признает независимость Палестины, так как еще СССР сделал то же самое.

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