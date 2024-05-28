Посол в РФ: Словения, Люксембург, Португалия и Бельгия могут признать Палестину

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Словения, Люксембург, Португалия и Бельгия в ближайшее время могут признать независимость Палестины, сообщил ТАСС палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Европейцы начали понимать, что что-то не получается. Почему Израиль делает то же самое, что было после Второй мировой, холокост и все это? Почему они так делают? И такой вопрос начали в Европе задавать", – подчеркнул он.

Ранее Ирландия, Испания и Норвегия официально признали палестинское государство. Решения вступили в силу 28 мая.

Между тем премьер Ирландии Саймон Харрис уверен, что в ближайшие недели другие страны последуют этому примеру.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия признает независимость Палестины, так как еще СССР сделал то же самое.

До этого Песков указывал, что Москва выступает за такое решение ближневосточного кризиса между Израилем и Палестиной, чтобы в регионе существовали оба государства. Он подчеркивал, что это укладывается в соответствующие резолюции Совбеза ООН.

