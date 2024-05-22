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Ирландия и Испания официально признали палестинское государство. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер Испании Педро Санчес отметил, что решение вступит в силу 28 мая, когда Испания утвердит в Совете министров признание палестинского государства.

Между тем премьер Ирландии Саймон Харрис уверен, что в ближайшие недели другие страны последуют этому примеру.

"Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестину. Каждый из нас теперь предпримет все необходимые на национальном уровне шаги для приведения в действие этого решения", – сказал Харрис.

Ранее норвежское правительство заявило о планах признать Палестину независимым государством. Решение вступит в силу с 28 мая.

После глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил об отзыве послов из Норвегии и Ирландии из-за решения стран признать Палестину независимым государством. Он подчеркнул, что такие действия Норвегии и Ирландии повлекут за собой тяжелые последствия.

Министр также пригрозил, что, если Испания признает палестинское государство, против нее будут приняты аналогичные меры.