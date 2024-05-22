Норвегия признает Палестину независимым государством

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Правительство Норвегии заявило о планах признать Палестину независимым государством. Об этом сообщается на его сайте.

Официальное признание вступит в силу 28 мая. С этого же дня начнут действовать решения и других стран.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, Палестину также поддержат Испания и Ирландия. Помимо этого, они не исключили, что страна может заручиться поддержкой Бельгии, Мальты или Словении, которые ранее заявляли о подобных намерениях.

Ранее США применили в Совете безопасности (СБ) ООН право вето и заблокировали проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. За документ, рекомендующий принять Палестину в ООН, проголосовали 12 членов Совбеза, среди которых Россия и Китай. Воздержались при голосовании Швейцария и Великобритания, а против выступили США.

