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Израиль продолжит защищать свою безопасность и бороться с врагами, несмотря ни на какое международное давление и даже если останется в одиночестве. Такое заявление сделал премьер страны Биньямин Нетаньяху, выступая на церемонии по случаю Дня Катастрофы и героизма европейских евреев.

"Даже если Израиль будет вынужден остаться в одиночестве, мы останемся в одиночестве и продолжим наносить мощные удары по нашим врагам до победы. Даже если нам придется остаться в одиночестве, мы продолжим борьбу с человеческим злом", – приводит его слова РИА Новости.

Нетаньяху поклялся, что никакое решение на любом международном форуме и никакое давление не помешает Израилю защитить себя.

Он также заявил, что нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября не было Холокостом, "но не из-за отсутствия намерения нас всех уничтожить, а из-за отсутствия возможности это сделать".

Конфликт на Ближнем Востоке вошел в горячую фазу в октябре 2023 года, когда палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в направлении Израиля тысячи ракет и захватили мирных жителей и военных в качестве заложников. Армия Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что за время проведения военной операции Израиля в секторе Газа погибло больше мирных жителей, чем после государственного переворота на Украине в 2014 году.