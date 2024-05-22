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22 мая, 13:44

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Песков: РФ выступает за двугосударственное решение между Израилем и Палестиной

Песков заявил, что РФ выступает за двугосударственное решение между Израилем и Палестиной

Фото: kremlin.ru

Россия выступает за урегулирование между Палестиной и Израилем на основе двугосударственного решения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Газета.ру".

По его словам, эта позиция последовательная и транспарентная. Он также напомнил, что Россия – правопреемница СССР, который на финальной стадии своего существования как раз признал Государство Палестину.

"И это абсолютно укладывается в соответствующие резолюции СБ ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования", – сказал Песков.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, что тот факт, что ряд стран Европы признали Палестину в качестве государства, говорит о том, что постепенно меняется существующий миропорядок, в котором Запад играл ведущую роль.

"Если посмотреть на страны, не признающие Палестину, то можно увидеть, что это преимущественно англосаксы и государства ЕС. Таким образом, мы становимся свидетелями фактически раздела в западном мире", – цитирует эксперта RT.

Политолог отметил, что катализатором такого решения стало чрезмерное применение силы Израилем в Газе, на которое многие европейцы не могут закрыть глаза.

Еще одним важным аргументом он назвал исламизацию Европы, то есть обладание граждан-выходцев из арабского мира избирательным правом. По мнению Орлова, предстоящее признание – это в том числе заигрывание с избирателями в преддверии парламентских выборов в ЕС.

При этом главной причиной политолог назвал снижение влияния США в мире, поскольку боязнь подпасть под американские санкции являлась для многих правительств главным сдерживающим фактором.

В свою очередь, политолог Каринэ Геворгян считает, что после заявлений ряда европейских стран о намерении признать Палестину независимым государством у политических конкурентов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху появится повод для его отставки. Об этом она заявила телеканалу "360".

Геворгян не исключает, что признать Палестину могут и другие страны. Происходящее в Газе она назвала геноцидом. По ее мнению, требования Израиля очень специфичные, поэтому рано говорить о разрешении конфликта.

Ранее Ирландия и Испания официально признали палестинское государство. Решения вступят в силу 28 мая. Чуть ранее норвежское правительство заявило о планах признать Палестину независимым государством.

Между тем премьер Ирландии Саймон Харрис уверен, что в ближайшие недели другие страны последуют этому примеру.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил об отзыве послов из Норвегии и Ирландии из-за решения стран признать Палестину независимым государством. Он подчеркнул, что такие действия Норвегии и Ирландии повлекут за собой тяжелые последствия.

Министр также пригрозил, что, если Испания признает палестинское государство, против нее будут приняты аналогичные меры.

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