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Правительство Словении признало Палестину в качестве независимого государства. Об этом сообщает МИД страны, опубликовав на странице в соцсети X соответствующее заявление.

Это решение, как сказано в сообщении, было представлено Национальному собранию Словении.

Ранее правительство Испании официально признало Палестину как государство со столицей в Иерусалиме. Глава испанского МИД Мануэль Альбарес заявил, что такое решение является единственно возможным путем к достижению мира на Ближнем Востоке.

Вслед за ней Ирландия решила признать Палестину в качестве независимого государства. По словам главы МИД республики Михола Мартина, такое решение направлено на установление дипломатических отношений с палестинским государством.

В свою очередь, палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль предполагал, что Люксембург, Португалия и Бельгия в ближайшее время могут также признать независимость Палестины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что Россия признает независимость Палестины, так как еще СССР сделал то же самое.

