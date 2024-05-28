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28 мая, 15:44

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Reuters: парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании Палестины

Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании Палестины

Фото: ТАСС/ЕРА/Liselotte Sabroe

Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании Палестины независимым государством, сообщает агентство Reuters.

Такой законопроект еще в конце февраля предложили четыре партии.

Ранее правительства Ирландии и Испании официально признали Палестину как государство со столицей в Иерусалиме. Глава испанского МИД Мануэль Альбарес заявил, что такое решение является единственно возможным путем к достижению мира на Ближнем Востоке.

До этого палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль предположил, что Словения, Люксембург, Португалия и Бельгия в ближайшее время могут признать независимость Палестины.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия признает независимость Палестины, так как еще СССР сделал то же самое.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политика
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