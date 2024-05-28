28 мая, 14:33Политика
Ирландия вслед за Испанией признала Палестину в качестве государства
Фото: 123RF/argus456
Ирландия признала Палестину в качестве независимого государства. Об этом сообщил глава МИД республики Михол Мартин.
"Решение правительства санкционирует установление полных дипломатических отношений с палестинским государством", – сказано в заявлении министерства, размещенном на сайте кабмина Ирландии.
При этом Мартин уточнил, что статус палестинской дипмиссии в Ирландии будет повышен до посольства. Ирландское диппредставительство в Рамалле между тем также преобразуется в посольство.
Ранее правительство Испании официально признало Палестину как государство со столицей в Иерусалиме. Глава испанского МИД Мануэль Альбарес заявил, что такое решение является единственно возможным путем к достижению мира на Ближнем Востоке.
До этого палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль предположил, что Словения, Люксембург, Португалия и Бельгия в ближайшее время могут признать независимость Палестины.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия признает независимость Палестины, так как еще СССР сделал то же самое.