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28 мая, 14:33

Политика

Ирландия вслед за Испанией признала Палестину в качестве государства

Фото: 123RF/argus456

Ирландия признала Палестину в качестве независимого государства. Об этом сообщил глава МИД республики Михол Мартин.

"Решение правительства санкционирует установление полных дипломатических отношений с палестинским государством", – сказано в заявлении министерства, размещенном на сайте кабмина Ирландии.

При этом Мартин уточнил, что статус палестинской дипмиссии в Ирландии будет повышен до посольства. Ирландское диппредставительство в Рамалле между тем также преобразуется в посольство.

Ранее правительство Испании официально признало Палестину как государство со столицей в Иерусалиме. Глава испанского МИД Мануэль Альбарес заявил, что такое решение является единственно возможным путем к достижению мира на Ближнем Востоке.

До этого палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль предположил, что Словения, Люксембург, Португалия и Бельгия в ближайшее время могут признать независимость Палестины.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия признает независимость Палестины, так как еще СССР сделал то же самое.

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