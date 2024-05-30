Лавров: рост числа признавших Палестину стран указывает на желание скорее решить проблему

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Тот факт, что все больше стран признают Палестину, говорит о желании мира как можно скорее урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. На портале ведомства появилась публикация по итогам его встречи с главами дипломатических миссий арабских государств.

"Выдвижение различных мирных концепций и расширение круга стран, признавших государство Палестину, свидетельствуют о крепнущей позиции мирового большинства в пользу скорейшего справедливого решения проблемы как главной предпосылки долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке", – отмечается в публикации.

Арабские представители, в свою очередь, поблагодарили РФ за усилия, которые она прикладывает для прекращения боевых действий, дипломатического урегулирования, а также за отправку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия признает независимость Палестины, так как еще СССР сделал то же самое. По его словам, эта позиция последовательная и транспарентная.

22 мая правительство Норвегии заявило о планах признать Палестину независимым государством. Решение вступило в силу 28 мая.

28 мая правительство Испании официально признало Палестину как государство со столицей в Иерусалиме. Глава испанского МИД Мануэль Альбарес заявил, что такое решение является единственно возможным путем к достижению мира на Ближнем Востоке.

Аналогичное решение приняла Ирландия. По словам министра иностранных дел республики Михола Мартина, признание Палестины направлено на установление дипломатических отношений. Затем независимость палестинского народа поддержала Словения.