Лавров: рост числа признавших Палестину стран указывает на желание скорее решить проблему

30 мая, 21:18Политика
Фото: ТАСС/Zuma
Тот факт, что все больше стран признают Палестину, говорит о желании мира как можно скорее урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. На портале ведомства появилась публикация по итогам его встречи с главами дипломатических миссий арабских государств.
"Выдвижение различных мирных концепций и расширение круга стран, признавших государство Палестину, свидетельствуют о крепнущей позиции мирового большинства в пользу скорейшего справедливого решения проблемы как главной предпосылки долгосрочной стабилизации на Ближнем Востоке", – отмечается в публикации.
Арабские представители, в свою очередь, поблагодарили РФ за усилия, которые она прикладывает для прекращения боевых действий, дипломатического урегулирования, а также за отправку гуманитарной помощи в сектор Газа.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия признает независимость Палестины, так как еще СССР сделал то же самое. По его словам, эта позиция последовательная и транспарентная.
22 мая правительство Норвегии заявило о планах признать Палестину независимым государством. Решение вступило в силу 28 мая.
28 мая правительство Испании официально признало Палестину как государство со столицей в Иерусалиме. Глава испанского МИД Мануэль Альбарес заявил, что такое решение является единственно возможным путем к достижению мира на Ближнем Востоке.
Аналогичное решение приняла Ирландия. По словам министра иностранных дел республики Михола Мартина, признание Палестины направлено на установление дипломатических отношений. Затем независимость палестинского народа поддержала Словения.
Ирландия, Норвегия и Испания признают независимость Палестины