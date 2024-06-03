00:41Политика
Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине
Фото: телеграм-канал "Арсен Версен"
Бывший президент США Дональд Трамп пообщался с россиянином экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обещал ему остановить войну в Палестине. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп и Нурмагомедов встретились на турнире UFC 302, прошедшем в Ньюарке (США). Хабиб присутствовал на турнире как секундант Ислама Махачева. Главным поединком турнира стал бой Махачева против американца Дастина Порье, в котором россиянин одержал верх.
"Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине", – сказал Нурмагомедов Трампу.
"Мы это остановим. Я это остановлю", – пообещал в ответ бывший президент США.
Ранее Трамп заявлял, что Тель-Авив может лишиться международной поддержки, если не прекратит войну в секторе Газа. При этом он подчеркивал, что поддерживает оборонительные действия Израиля против палестинской радикальной группировки ХАМАС.
Новости мира: израильские военные нанесли удар по сектору Газа