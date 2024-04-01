Трамп призвал Израиль завершить войну в секторе Газа

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Тель-Авив может лишиться международной поддержки, если не прекратит войну в секторе Газа. Об этом он сообщил в интервью изданию Israel Hayom.

"Вы должны закончить свою войну. И нам нужно прийти к миру, мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", – высказался Трамп.

Тем не менее американский политик также уточнил, что поддерживает оборонительные действия Израиля против палестинской радикальной группировки ХАМАС. Трамп заметил, что массовые убийства гражданских исламскими боевиками на юге Израиля были "одной из самых печальных вещей", которые он когда-либо видел.

Ранее стало известно, что США собираются поставить Израилю новую партию бомб. Она включила в себя более 2 300 бомб Mark 84 и Mark 82. Уточняется, что при точном наведении использование подобного оружия, скорее всего, приведет к гибели гражданского населения.