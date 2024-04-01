США поставят Израилю новую партию бомб, несмотря на призывы к прекращению огня – СМИ

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США намерены поставить Израилю новую партию бомб. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что поставки пройдут на фоне "публичных заявлений администрации президента США Джо Байдена о разочаровании поведением Израиля в войне в секторе Газа".

Партия бомб является частью пакета вооружений, который был одобрен для Израиля "много лет назад" и включает в себя более 2 300 бомб Mark 84 и Mark 82.

Один из источников телеканала заявил, что даже при точном наведении использование подобных бомб, скорее всего, приведет к гибели гражданского населения.

Вашингтон ранее не наложил вето в Совете безопасности ООН на резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан. При этом призыв к прекращению огня не предполагал обязательного освобождения заложников. Премьер-министр Израиля Нетаньяху после этого принял решение не отправлять свою делегацию в США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия начала военную операцию "Железные мечи".