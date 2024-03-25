Нетаньяху решил не направлять делегацию в США после резолюции Совбеза ООН по Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не отправлять делегацию Израиля в США, так как Вашингтон в Совбезе ООН не наложил вето на резолюцию с требованием прекратить огонь в секторе Газа в период Рамадана без освобождения заложников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канцелярию главы кабмина.

"В свете изменения американской позиции премьер-министр Нетаньяху решил, что делегация не поедет в США", – добавили там.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США "глубоко разочарованы" решением Тель-Авива. Он уточнил, что в ходе встречи планировалось обсудить ситуацию вокруг города Рафах.

Однако Штаты уверены, что это не означает потерю всех контактов вокруг города. В частности, министр обороны Израиля Иоав Галант уже находится в столице Америки.

"Нет оснований рассматривать это как эскалацию какого-то рода. В действительности тут нет оснований для какой бы то ни было эскалации напряженности", – сказал Кирби и подчеркнул, что никаких изменений в позиции США не было.

По его словам, в Белом доме хотят прекратить огонь и добиться освобождения всех заложников, а также расширить гуманитарную помощь для населения Газы.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС впервые с начала боевых действий в секторе Газа согласовали призыв к прекращению огня. В Евросоюзе также призвали немедленно освободить всех заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия начала военную операцию "Железные мечи".