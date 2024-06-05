Путин заявил, что у России нет имперских амбиций

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У России нет имперских амбиций. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Не надо искать того, чего нет. Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро", – отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что российские власти не пытаются возродить СССР. По его словам, в таком случае большинство населения страны было бы мусульманским.

Отдельно Путин прокомментировал заявления коллективного Запада о готовности РФ напасть на страны НАТО, назвав подобные утверждения "бредом собачьим".

"Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете! Бред собачий!" – заявил президент РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Александра Грушко заявил, что Запад идет по пути эскалации, однако РФ примет все меры для нейтрализации угроз. По словам дипломата, это демонстрирует ситуация на поле боя.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Североатлантический альянс готовится к войне с Россией, но ее еще можно предотвратить.