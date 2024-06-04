Байден принес на интервью текст речи Путина и посоветовал прочесть его

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Президент США Джо Байден принес на интервью изданию Time текст речи Владимира Путина, с которой он выступал 21 февраля 2022 года.

Это обращение российского лидера к гражданам страны было посвящено необходимости признания независимости ДНР и ЛНР перед последовавшими референдумами об их вступлении в состав России.

Американский лидер заявил, что целью президента РФ является восстановление Советского Союза. Байден отметил, что именно такое развитие событий он считает последствием успеха России на Украине.

"Вы, наверное, не читали. Он хотел вернуться в те дни, когда существовала НАТО и была другая организация, к которой принадлежала Польша и все остальные", – обратил внимание президент Штатов.

Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин подчеркнул, что это была вынужденная мера, к которой РФ прибегла в результате возникновения рисков в сфере безопасности.

Ранее Байден предположил, что Украина может так и остаться вне НАТО после окончания СВО. Однако он подчеркнул, что Штаты будут и дальше поставлять украинской стороне оружие. По его словам, отношения Вашингтона с Киевом не отличаются от тех, что установились с другими странами, которые получают вооружения от США.