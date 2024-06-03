Замглавы МИД Грушко: РФ примет все меры по нейтрализации угроз Запада

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Запад идет по пути эскалации, однако РФ примет все меры для нейтрализации угроз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

"Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации. Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией", – отметил он.

По словам дипломата, это демонстрирует ситуация на поле боя. Как подчеркнул замглавы ведомства, какое бы оружие Запад туда не поставлял, российская армия его уничтожает.

Кроме того, Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что некоторые страны Альянса не вводили ограничений на использование западного оружия, которое получал Киев.

"Они эскалируют. У них есть стратегия. Они идут по этому пути", – сказал заместитель министра.

Ранее генерал-майор, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при министерстве обороны Германии, Кристиан Фройдинг заявил, что Киев будет сбивать российские самолеты над территорией РФ из переданных Берлином ЗРК Patriot. По его словам, вполне возможно, что системы Patriot будут использоваться также в районе Харькова и над РФ. Они могут применяться в рамках международного права, добавил Фройдинг.

