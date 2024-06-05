Свыше 20% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы менее чем за час

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Меньше чем за час в отдельных районах Восточного и Юго-Восточного административных округов Москвы выпало 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком", – говорится в сообщении.

Для беспрепятственного пропуска воды бригады Мосводостока открывают решетки. При необходимости коммунальщики применяют откачивающую технику.

Сообщить о скоплениях воды около жилых домов можно, обратившись в управу района или префектуру округа, в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53 или оставив заявку на портале "Наш город".

Обратиться по вопросам ликвидации скоплений воды на дорогах и во дворах можно в Мосводосток по телефону 8 (495) 657-87-03 или в ГБУ "Гормост" по телефону 8 (495) 632-58-46. Дополнительно операторы рассматривают заявки москвичей на странице Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".

В четверг и пятницу, 6 и 7 июня, в Москве ожидаются дожди с грозами и градом. 6 июня в столичном регионе прогнозируется до 27 градусов тепла, а 7-го числа – до 25 градусов. Ближе к выходным в столице прогнозируется комфортная и сухая погода с температурой на 2–3 градуса выше нормы.

